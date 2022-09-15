أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الخميس، تأجيل الدخول المهني إلى غاية 17 أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان الوزارة "تعدل رزنامة الامتحانات والتقييمات والعطل لسنة 2021/2022 ودخولي فيفري وسبتمبر 2022 بتأجيل تاريخ دخول سبتمبر 2022 إلى يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022.

كما كشف ذات المصدر عن تمديد فترة التسجيلات إلى غاية يوم الخميس 06 أكتوبر 2022.

في نفس السياق، تجرى عملية الانتقاء و التوجيه من يوم الأحد 09 أكتوبر إلى غاية يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، التصحيح والمداولات يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، الإعلان عن النتائج يوم الخميس 13 أكتوبر 2022، يضيف بيان الوزارة.