"الجزائر قادرة على لم الشمل العربي"

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ31 لمجلس القمة العربية المزمع عقدها يومي 1 و2 نوفمبر المقبل بالجزائر.

وقد سلم رسالة الدعوة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس تبون خلال الاستقبال الذي حظي به من قبل الرئيس التونسي.

ورحّب قيس سعيد بهذه الدعوة، وأكّد حرصه على تلبيتها، معربا، في السياق ذاته، عن يقينه بقدرة الجزائر على توفير أحسن الظروف لإنجاح هذه القمة على كافة المستويات، ووضع إطار جديد يمكّن من إرساء طرق وتصوّرات تحقق آمال شعوب المنطقة وآمالها وتلمّ الشمل العربي وتعزّز آليات العمل المشترك في ظلّ ما يشهده العالم من تحوّلات متسارعة.

ومن جانبه، أشار الوزير مراد إلى أنّ الجزائر واثقة من المساهمة الفاعلة لتونس في تحقيق الأهداف المرجوّة من هذه القمة وفي ترسيخ سنّة التنسيق والتشاور بخصوص النقاط والمواضيع التي سيقع التداول بشأنها من أجل إنجاح هذا الحدث العربي ورسم مستقبل أفضل لشعوب المنطقة.

كما تطرّق اللقاء إلى العلاقات المميّزة التي تجمع تونس بالجزائر في مختلف المجالات، والتأكيد على الحرص الراسخ للقيادتين في البلدين على مزيد تطويرها وتعميقها خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.