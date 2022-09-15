غالي يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الأنغولي

وأدى الرئيس الأنغولي القسم أمام المحكمة العليا الأنغولية لولاية رئاسية ثانية، وذلك خلال حفل أقيم بساحة الجمهورية، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، كما تم خلال الحفل ذاته تنصيب نائبة رئيس الجمهورية المنتخبة، إسبيرانسا دا كوستا.

ويرافق الرئيس ابراهيم غالي الى لواندا وفد يضم كلا من المستشار برئاسة الجمهورية، عبداتي أبريكة، الأمين العام لوزارة الخارجية حميدة الحافظ والسفير الصحراوي بأنغولا، حمدي الخليل ميارة.

وجرى حفل تنصيب الرئيس لورينسو (68 عاما) في ساحة الجمهورية، وهو موقع تاريخي في العاصمة حيث جرت مراسم الجنازة الرسمية للرئيس السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس نهاية شهر أوت الماضي.

وتمكن جواو لورينسو من الفوز بعهدة رئاسية ثانية، بعد أن تصدر حزبه الحاكم "الحركة الشعبية لتحرير أنغولا" الانتخابات التشريعية بنسبة 51,17 بالمائة من الأصوات، مقابل 43,95 بالمائة لحزب "الحركة من أجل استقلال أنغولا التام" (يونيتا)، حسب النتائج الرسمية.