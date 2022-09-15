هذه هي مستجدات عملية تهيئة وتوسيع السد الأخضر

قدم وزير الفلاحة و التنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني اليوم الخميس عرضا حول مدى تقدم مشروع تهيئة و توسيع السد الاخضر, خلال اجتماع للحكومة برئاسة الوزير الاول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول.

و اوضح البيان انه: "وفي إطار المتابعة الدائمة لمشروع تهيئة وتوسيع السد الأخضر, قدم وزير الفلاحة و التنمية الريفية عرضا حول مدى تقدم هذا المشروع الذي يكتسي طابعا وطنيا واستراتيجيا حيث يمتد عبر 13 ولاية".

واشار البيان الى أن الحكومة درست هذا المشروع ب"أبعاده الإيكولوجية والبيئية والاقتصادية" المرتبطة بقدراته على خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.

وعقب العرض, ذكر الوزير الأول بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة برفع وتيرة إنجاز برنامج العمل الذي يندرج في هذا الإطار وفق مسعى تشاركي تسخر فيه كل الوسائل والكفاءات الوطنية والتأكد من مساهمة المجتمع المدني والفاعلين

المحليين في ذلك.

من جهة أخرى, قدم السيد هني عرضا حول إعادة تهيئة محيط عبادلة الكبير بولاية بشار, مستعرضا التدابير الضرورية لتأمين تزويد هذا المحيط بالمياه بهدف تلبية كل الاحتياجات من الموارد المائية.

كما تعلق الأمر ايضا باتخاذ التدابير الرامية إلى المحافظة على المساحات الزراعية وتوسيعها وكذا تنمية النشاطات الصناعية, بحسب البيان.