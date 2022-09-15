الرئيس التونسي يدعو إلى انتخابات تشريعية وسط دعوات للمقاطعة

استدعى الرئيس التونسي قيس سعيد الناخبين الى انتخابات تشريعية تجرى في 17 ديسمبر المقبل، وأصدر قانونا جديدا للانتخابات، بينما كانت أبرز الاحزاب السياسية قد أعلنت عن مقاطعتها الانتخابات المقبلة.

ووقع قيس سعيد مساء الخميس مرسوم دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، والتي تنظم في 17 ديسمبر .

حيث تجري وفق وفقا لقانون انتخابات جديد مغاير للقانون الذي جرت وفقه سابق الاستحقاقات الانتخابية منذ عام 2011.

ويضم مجلس نواب الشعب الذي سبجري انتخابه، 161 مقعد، وبخلاف ما أشيع سابقا، فان قانون الانتخابات لم يقص أي من الأحزاب السياسية، بعدما كان الحديث قائما في وقت سابق على امكانية أن يتضمن القانون اقصاء الأحزاب التي شاركت في الحكم خلال العشر سنوات الماضية، ومنع القانون أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، والقضاة ورؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية، والولاّة، والمعتمدون ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، من الترشح، إلا اذا كانوا قد استقالوا من وظائفهم، قبل عام من موعد الانتخابات.

وأبقى القانون الجديد أفراد الجيش والأسلاك النظامية كأعوان قوات الأمن الداخلي والشرطة، خارج القائمة الانتخابية، حيث لا يسمح لهم التصويت في الانتخابات.

واستبقت أبرز الاحزاب السياسية في تونس، الإعلان عن موعد الانتخابات، باعلان مقاطعة تشريعيات ديسمبر المقبل، حيث أعلنت كتلة الاحزاب الديمقراطية، كالتكتل من أجل الحريات وحزب العمال والحزب الجمهوري، والتيار الشعبي والتيار الديمقراطي ، عدم مشاركتها في الانتخابات المقبلة.

وأعلنت قوى جبهة الخلاص التي تضم حركة النهضة، وقلب تونس،وحزب الأمل وتكتلات مدنية مقاطعة الانتخابات المقبلة، كما اعلن الحزب الدستوري الحر عن رفضه المشاركة.

ووفقا للدستور الجديد، لم يعد لمجلس نواب الشعب، الصلاحيات نفسها التي كانت في الدستور السابق، حيث بات تعيين رئيس الحكومة واختيار الوزراء وإقالتهم صلاحية لرئيس الجمهورية ،بعض النظر عن الحزب الفائز بالانتخابات.