أسعار النفط عند هذه العتبة

صعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وتتجه أسعار الخام نحو تسجيل خسارة أسبوعية في مخاوف من الطلب العالمي على الذهب الأسود.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27 بالمائة إلى 85.33 دولار للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.35 بالمائة إلى 91.16 دولار للبرميل.

ويستعد المستثمرون لرفع سعر الفائدة من قبل مجلس الفدرالي الأمريكي الأربعاء المقبل بعد بيانات التضخم الأمريكية الأمر الذي سيلقي بظلاله على أسعار النفط.