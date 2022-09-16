رئيس الشيلي يرفض قبول أوراق اعتماد سفير الكيان المحتل

رفض رئيس الشيلي، غابرييل بوريك، في اللحظة الأخيرة قبول أوراق اعتماد السفير الصهيوني الجديد، جيل أرتزيالي، بسبب "قتل الاحتلال للأطفال في غزة".

ورفض بوريك لقاء السفير الصهيوني بعد قيام جيش الاحتلال بقتل فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما خلال اشتباكات في الضفة الغربية خلال الليل.

وكان من المقرر أن يقدم السفير أرتزيالي أوراق اعتماده إلى الرئيس بوريك كإجراء شكلي، لكن الحكومة الشيلية أبلغته بإلغاء اللقاء بسبب "قتل الصهاينة للأطفال في غزة".

وذكر موقع "والا" العبري أن أرزيلي كان قد وصل بالفعل إلى مقر إقامة الرئيس الشيلي لحضور مراسم تقديم أوراق الاعتماد.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنه "بحسب ما ورد زعم الشيليون أن الرفض لم يكن عقابا للاحتلال، وأنه تقرر تأجيل الحفل حتى أكتوبر. لكنه لا يزال يعتبر إهانة غير مسبوقة"، معتبرة أن "عدم استقبال السفير هو خرق خطير للبروتوكول الدبلوماسي ويهدد بظلاله على العلاقات بين الجانبين".