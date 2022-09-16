إنجلترا: طعن ضابطي شرطة وسط لندن

أعلنت الشرطة البريطانية تعرض ضابطين للطعن في ساحة ليستر في العاصمة لندن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن أحدهما أصيب بجروح خطيرة.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة في بيان: "اليوم الجمعة، حوالي الساعة السادسة صباحا، واجه عناصر الشرطة رجلا يحمل سكينا في منطقة ليستر سكوير، مما أدى إلى إصابة ضابطين بطعنات وهما يعالجان حاليا في المستشفى".

وأعلن أنه تم اعتقال رجل للاشتباه في الاعتداء على عامل طوارئ، مبينا أن "التحقيقات في الظروف المحيطة بالحادث جارية".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه فتح القاعة في ويستمنستر التي يسجى فيها جثمان الملكة إليزابيث الثانية، أمام الجمهور لتقديم تعازيهم.

يذكر أن منطقة هايماركت حيث طعن الضباط على بعد دقائق فقط من المكان الذي يصطف فيه الزوار لساعات لرؤية نعش الملكة.