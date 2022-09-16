وفاة في حادث مرور بعين الدفلى

توفي شخص وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع مساء أمس بالطريق الوطني رقم 04 عند المخرج الشرقي لمدينة خميس مليانة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية عين الدفلى في بيان لها، إن مصالحها سجلت حادث مرور خطير ومميت، على مستوى الطريق الوطني رقم 04 بسيدي بودرڨة، بالمخرج الشرقي لمدينة خميس مليانة، نجم عن اصطدام بين سيارتين.

وأضاف المصدر ذاته إن الحادث أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 30 سنة وإصابة اثنين أخرين يبلغان من العمر على التوالي 25 و32 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.