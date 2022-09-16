حجز 400 هاتف نقال بسطيف

حجزت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف 400 هاتف نقال من مختلق الأنواع خلال عملية مراقبة المركبات بالطريق السيار شرق غرب.

وأوضحت إذاعة سطيف الجهوية إن وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف تمكنت من حجز 400 هاتف نقال ذكي من مختلف الأنواع وهذا أثناء قيام أفراد فصيلة تأمين الطريق السيار شرق غرب للدرك الوطني بعين السفيهة بخدمة شرطة المرور عن طريق تفتيش المركبات التي تكون محل شبهة.

وأضاف نفس المصدر إن عملية المراقبة أفضت إلى العثور على كمية الهواتف سالفة الذكر داخل سيارة من نوع برلينغو يقودها شاب يبلغ من العمر 33 سنة، حيث تم حجز كمية الهواتف والسيارة وتسليمهم إلى مصالح الجمارك واقتياد المشتبه فيه إلى مقر الفصيلة لمواصلة التحقيق.