Les patronats algérien et mauritanien signent un accord de coopération

"A travers cet accord, la CAPC et l'UNPM s'engagent notamment à multiplier les manifestations économiques et commerciales et des rencontres B to B, à faciliter l'accès à l'information et à orienter les opérateurs économiques des deux pays afin de leur permettre d'identifier les opportunités de coopération et renforcer les échanges économiques et d'investissement dans des secteurs à fort potentiel, tels que les matériaux de construction, la production pharmaceutique, l'électroménager", ajoute le communiqué.