فرنسا: إلغاء العديد من الرحلات الجوية بسبب الإضراب

ألغيت العديد من الرحلات الداخلية والدولية في فرنسا، اليوم الجمعة، بعد أن بدأ مراقبو الحركة الجوية إضرابا على الصعيد الوطني، بسبب الرواتب والتوظيف.

وحذرت هيئة الطيران المدني الفرنسية من أن الحركة الجوية المحلية سوف "تتعطل بشدة" مع إلغاء العديد من الرحلات. ونصحت السلطات المسافرين بتأجيل رحلاتهم إن أمكن.

وقالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية في بيان إنها ألغت 55 بالمائة من رحلاتها القصيرة والمتوسطة المدى و10 بالمائة من رحلاتها الطويلة، مشيرة إلى أنها لا تستبعد المزيد من التأخيرات وإلغاءات في اللحظة الأخيرة.

كما ألغت الشركات الجوية الأخرى العاملة في فرنسا، بما في ذلك شركات "رايان إير" و"إيزي جيت" و"فولوتيا"، رحلاتها الجوية.

ودعت النقابة الرئيسية لمراقبي الحركة الجوية في فرنسا "إس إن سي تي إيه" إلى إضراب ليوم واحد للمطالبة بزيادة الأجور، وسط ارتفاع التضخم، وبتعيين المزيد من الموظفين في السنوات المقبلة.