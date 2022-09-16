العميد حفصي عبد الله في ذمة الله

توفي رئيس مكتب الدراسات والتقنين العام لأركان الجيش الوطني الشعبي، العميد حفصي عبد الله، اليوم الجمعة، بالمستشفى المركزي للجيش محمد الصغير النقاش بعين النعجة، في العاصمة.

وبهذه المناسبة، بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية لعائلة العميد حفصي.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون قدم تعازيه لعائلة الفقيد وإلى كل أسرة الجيش الوطني الشعبي، سائلا من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما بعث رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة رسالة تعزية لعائلة العميد حفصي.

وجاء في نص التعزية: "على إثر وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى، العميد حفصي عبد الله، رئيس مكتب الدراسات والتقنين العام لأركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، بالمستشفى المركزي للجيش محمد الصغير النقاش بعين النعجة، يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم".

وأضاف: "راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل".