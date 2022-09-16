الجزائر تحصد جائزة عربية جديدة

توّج الجزائري عادل قانة، اليوم الجمعة، بالبحرين بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لرواد العمل التطوعي في الوطن العربي، وذلك بالنظر إلى العمل البارز المقدم في ميدان العمل التضامني والتطوعي والتنموي، وبالخصوص تثمينا لقوافل الأطباء المتطوعين التي نظمتها الشبكة الجزائرية للشباب تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في ثلاث طبعات متتالية (2020، 2021 و2022) كنموذج يحتذى به، وتجربة يمكن العمل وفق خبرتها.

وتم الإعلان عن فوز الجزائر بجدارة في حفل توزيع جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور سفير الجزائر بالبحرين عبد الحميد أحمد خوجة، وعدد من الوزراء والسفراء العرب، وبالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع لجامعة الدول العربية.

وفي كلمته تقدم عادل قانة بالشكر لرئيس الجمهورية راعي القوافل الطبية التطوعية في طبعاتها الثلاث، شاكرا الهيئة المنظمة على اختيارها ولكل القائمين على الجائزة لما بذلوه من جهد، وكذلك على الثقة التي أولوها للجزائر بهذا التكريم، مؤكدا على أن حصوله على جائزة رواد العمل التطوعي هي انعكاس واقعي لأخلاقيات المجتمع الجزائري الأصيلة، وترسخ المكانة الرائدة للجزائر إقليمياً ودولياً كبلد متحضر يُعلي من قيم الإنسانية والتعاضد والتضامن لتحقيق السلام والأمن والاستقرار على مستوى العالم، وأن عنصر قوتها وتميزها يرتكز على تعدد أهدافها ومجالاتها وكذلك فئاتها.

وأبرز المتوج بأن الجزائر اليوم تسير وفق نهج جديد مبني على التشاركية والمساهمة الجماعية في البناء وهو ما يتيح الفرصة لكل العاملين للمشاركة في بناء المستقبل.

كما نوه بأن هذا التكريم هو عرفان بعطاءات نخبة متميزة من الشباب الذين عملوا طيلة ثلاث سنوات بكل شجاعة وبسالة متحدين كل المخاطر، حتى ينعم المجتمع بالصحة والسلامة في مواجهة أحد أكبر التحديات الصحية التي واجهت العالم أجمع.

يذكر أن جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لرواد العمل التطوعي في الوطن العربي يتم منحها في شهر سبتمبر من كل عام، بالتزامن مع احتفالات اليوم العربي للتطوع الذي يصادف 15 من سبتمبر، بهدف تشجيع المتطوعين على تقديم حلول مبتكرة من خلال أعمال تطوعية تساهم في مواجهة التحديات والأزمات المختلفة وتفعيل أدوارهم في مجال العمل التطوعي ونشر ثقافته.