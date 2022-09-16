تيبازة: اصطدام تسلسلي لمركبات يخلف 11 جريحا

أصيب أحد عشر شخصا في اصطدام تسلسلي لعشر مركبات وقع صباح اليوم الجمعة بالطريق السريع الرابط بين الجزائر وتيبازة في شطره العابر لبلدية فوكة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية لولاية تيبازة في بيان لها، إن وحدتها الثانوية بدواودة مدعمة بوحدات بواسماعيل، والقليعة والرئيسية تيبازة والمركزين المتقدمين عين تقورايت، وكركوبة، تدخلت في الساعة العاشرة وثمان وأربعين دقيقة (10:48)، من أجل حادث مرور نجم عن اصطدام تسلسلي لعشر سيارات، بلطريق السريع تيبازة فوكة.

وأضاف نفس المصدر إن خلف أحد عشر جريحا من كلا الجنسين، لهم إصابات متعددة، أسعفوا ونقلوا إلى مستشفى زرالدة.