وزير الداخلية التونسي يأمر بفتح تحقيقات في شخصه

أذن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين بفتح تحقيقات في حق شخصه، ولصالح أطراف أخرى كانت رفعت شكاوى ضده، لم تكشف عن طبيعتها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، في ندوة صحفية إن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أذن للجهات المختصة بالتحقيقات، بالبحث والتحري في شخصه" بعد ورود إفادات وتشكيك في مسائل معينه تخصه من بعض الأطراف" دون أن يتم الكشف عن محتوى هذه الشكاوى والتحريات أو الأطراف التي رفعتها.

وهذه هي المرة الأولى ومن المرات النادرة التي يسمح فيها وزير بفتح تحقيقات ضد شخصه، وأكدت الخليفي إن وزارة الداخلية ملتزمة بالقانون وبفتح الأبحاث والتحريات في كل من تأتي بشأنه شبهات.

وذكر نفس المصدر أن هناك أطرافا سياسية تقوم في الوقت الحالي بترويج إشاعات مغرضة تستهدف الاستقرار الأمني، مضيفا أن "المغالطات التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي تقف وراءها أطراف معلومة لدى مصالح الوزارة"، مشددا على أن "وزارة الداخلية تعمل في إطار القانون دون تدخلات أو ضغوط سياسية".