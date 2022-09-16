بلماضي يكشف الجديد قريبا

قال رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف، اليوم الجمعة، إن الناخب الوطني جمال بلماضي سيكشف الجديد، بخصوص موضوع الأسماء الجديدة التي من المتوقع أن تدعم تشكيلة المنتخب الوطني مستقبلًا.

وأكد زفيزف، لدى استضافته ببرنامج "أستوديو الكرة" للقناة الإذاعية الأولى، أن بلماضي سيكشف الجديد بخصوص هذه الأسماء في صورة عوار وعدلي وأيت نوري، مضيفا أنه متفائل بهذا الخصوص.

وكشف زفيزف بخصوص إمكانية استضافة الجزائر "لكان 2025"، أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك مادام أن الكاف لم تسحب رسميا شرف التنظيم من غينيا، ولم تفتح باب الترشيحات لخلافتها.

ونفى زفيزف وجود أي حملة استباقية لاحتضان الكان بدلًا عن غينيا، مؤكدًا أن الجزائر جاهزة لاحتضان أي حدث أو تظاهرة وهو ما سيتأكد منه مسؤولو الكاف "تلقائيًا" لدى حضورهم للشان.

واعتبر زفيزف أنّ الكلام عن استضافة "كان 2025" سيكون بعد أن تقوم هيئة موتسيبي بفتح باب الترشيحات.

كما تحدث رئيس "الفاف" عن قضية اعتذار نجم نادي نيس أندي ديلور، وعودته لصفوف المنتخب، حيث قال في هذا الخصوص: "اعتذار ديلور ليس مفاجأة بالنسبة لي والأمور جرت في إطارها اللازم"

وأضاف: "حسب ما تحدث لي بلماضي فديلور كانت أعذاره موضوعية واللاعب متحمس للعودة للمنتخب وخوض التحديات القادمة على غرار كان 2024 وتصفيات مونديال 2026 "

وأكد رئيس الاتحادية، أن كل الملاعب المبرمجة لاحتضان كأس إفريقيا للمحليين ستكون جاهزة 100 بالمائة قبل الـ 31 ديسمبر بما فيه ملعب 19 ماي بعنابة، كاشفا أن لجنة من الكاف ستزور الجزائر أواخر هذا الشهر قبل موعد القرعة المقررة في الفاتح أكتوبر لمعاينة كل المرافق، وتحديد الملاعب المستضيفة لهذه الدورة بصفة نهائية.

وأكد زفيزف أن التحضيرات لهذه الدورة مكنت من استرجاع 9 ملاعب جوارية للتدريب بكل من العاصمة وقسنطينة ووهران، بعد تسجيل نقص حاد في هذا الجانب.

من جهة أخرى، كشف زفيزف عن تنظيم لقاء تقييمي خاص بالمنتخبات الوطنية الشبانية مع المديرية الفنية بحر الأسبوع المقبل، مضيفا أن الغرض من اللقاء هو تقييم مشاركات هذه المنتخبات الشبانية على غرار منتخب أقل من 20 سنة، وأقل من 23 سنة، وأقل من 17 سنة في الدورات الكروية الماضية، والعمل على تحضيرها للاستحقاقات الدولية القادمة.