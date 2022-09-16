الدرك يوجه نداء للجمهور

وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، اليوم الجمعة، نداء للجمهور، بخصوص شخصيين مشتبه فيهما في قضايا "انتحال صفة واسم الغير"، داعية كل من تعامل معهما التوجه إلى نيابة الجمهورية بمحكمة الشراقة أو التقدم إلى مقر المجموعة لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في هذه القضية.

وجاء في النداء المرفق بصورتين لهذين الشخصين أنه "طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة، تنهي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر إلى علم المواطنين أنها قامت بتوقيف الشخصين الظاهرين في الصورتين الأول المدعو "أ ي م"، الثاني المدعو "ب م" المشتبه فيهما في قضايا انتحال صفة و اسم الغير".

وفي هذا الصدد، وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر "نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف ذكرهما، سواء التقاهما شخصيا أو تعامل معهما، أو تلقى اتصال هاتفي بواسطة الأرقام 0549.67.96.63 - 0770.71.40.27 - 0561.24.99.57 -0661.31.10.10، وقدم المتصل نفسه رجل قضاء (وكيل جمهورية، نائب عام....)، التوجه إلى نيابة الجمهورية بمحكمة الشراقة أو التقدم إلى مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، أو إلى أقرب مقر للدرك الوطني عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال".