Zefizef: Belmadi s'exprimera bientôt sur les noms qui rejoindront les verts

Le président de la FAF a également évoqué la question des excuses d’Andy Delort, et de son retour dans les rangs de l’équipe, déclarant à cet égard : "Les excuses de Delort ne me surprennent pas et les choses ont été faites dans le cadre nécessaire", "Comme Belmadi me l’a expliqué, les raisons de Delort étaient objectives et le joueur a hâte de revenir dans l’équipe et de prendre part aux prochains défis, à savoir la CAN 2024 et les qualifications à la Coupe du monde 2026 "a-t-il ajouté.