Décès du Général Hafssi: Tebboune présente ses condoléances

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale a présenté, vendredi, ses sincères condoléances à la famille du défunt moudjahid, le Général Hafssi Abdallah, Chef du Bureau des études et de la réglementation générale de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) et à tous les membres de l'ANP.

Le président Tebboune a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et à tous les membres de l'ANP, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches.

Le Général Abdallah Hafssi, Chef du Bureau des études et de la réglementation générale de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), est décédé, ce vendredi, à l'Hôpital central de l'Armée, Mohamed Seghir Nekkache, à Ain Nadja (Alger), avait indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.