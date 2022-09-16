غالي يشيد بموقف أنغولا

أشاد الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، بالموقف "التاريخي" لأنغولا في مساندة نضال الشعب الصحراوي و قضيته العادلة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي أجراه الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو مع بعض وسائل الإعلام الأنغولية بالعاصمة لواندا أمس الخميس، بمناسبة حضوره مراسم تنصيب الرئيس الأنغولي المعاد انتخابه لولاية ثانية، جواو لورينسو، حسب (واص).

وقالت الوكالة أن الرئيس ابراهيم غالي "أشاد بالموقف التاريخي لأنغولا تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، وكذا وقوفها إلى جانب الشعوب وحقها في تقرير مصيرها واستقلالها".

كما أشاد الرئيس الصحراوي في السياق ذاته بـ"الدور المحوري الذي تلعبه أنغولا في تجمع غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي، إلى جانب دورها على المستوى الدولي".