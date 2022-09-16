لبنان يقرر إغلاق جميع المصارف

أعلنت جمعية المصارف في لبنان، اليوم الجمعة، أنها قررت إغلاق جميع المصارف لمدة 3 أيام، ابتداءً من الإثنين المقبل، بعد الاعتداءات المتكررة في الآونة الأخيرة.

وحسب موقع قناة "الجديد"، اتخذت الجمعية قراراً بإقفال المصارف أيام 19 – 20 – 21 سبتمبر، استنكارا وشجبا لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة.

وأضافت أن الجمعية ستجتمع، في مطلع الأسبوع المقبل، للنظر بشأن الخطوات التالية.

وأكدت الجمعية على نبذ العنف بجميع أشكاله، لافتة إلى أن العنف لم ولن يكون هو الحل.

وبينت الجمعية أن القرار يأتي بعد الاعتداءات المتكررة على المصارف وما يتعرض له القطاع وخاصة موظفو المصارف من تعديات جسدية، وكذلك بعد أخذها بالاعتبار المخاطر التي يتعرض لها الزبائن الموجودين داخل الفروع التي تتعرض للاقتحام.