أول فوز لمولودية الجزائر

نجح نادي مولودية الجزائر في تحقيق أول فوز في الموسم بعدما أطاح بنجم مقرة، اليوم الجمعة، على ملعب الدار البيضاء بالعاصمة.

وجاء فوز أبناء باب الوداي بشق الأنفس وحسم في الثواني الأخيرة من المواجهة التي تدخل في إطار الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى.

وكاد الكابوس أن يتواصل بعدما نجح الزوار في افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 70 عن طريق نجيب بن رابح الذي خادع الحارس شعال بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء وسط ذهول "الشناوة" في المدرجات.

غير أن الثنائي البديل فتحي طاهر والمحترف الغاني إيسو لعبا دور كبير في "الريمونتادا" بعدما حركا خط هجوم المولودية، ونجح الأول في تقليص الفارق في الدقيقة 83 بعد توزيعة محكمة غالطت حارس المنافس فيما ساهم الثاني في الهدف الثاني الذي جاء في الأنفاس الأخيرة (د90+5) عندنا وزع كرة ناحية أيوب عبد اللاوي الذي مررها برأسية ناحية مسجل الهدف كمال حميدي.

وبهذا يحقق زملاء مرزوقي أول انتصار وأول هدفين في الموسم بعد أيام قليلة من إقالة المدرب الرئيسي فاروق هادزيبيغيتش، رافعين رصيدهم إلى النقطة الخامسة في المركز السابع مؤقتا، فيما يبقى نجم مقرة برصيد نقطة وحيدة.