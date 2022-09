Exercice algéro-turque de forces spéciales

Des éléments des forces spéciales algériennes ont participé à un exercice conjoint de planification, de coordination et d’exécution de missions multiples en Turquie avec leurs homologues locaux.

Les deux équipes de FS ont établi les tactiques, techniques et procédures communes et des techniques de «planification de mission conjointe» qui ont, par la suite, été appliquées pour «le combat dans les zones résidentielles, les opérations de tireurs d’élite spécialisés, les premiers soins et l’intervention médicale, les missions directes et les opérations de reconnaissance spéciales».

L’exercice a eu lieu ans la zone d’entraînement et d’exercice du commandement des forces spéciales (Gölbaşı/Ankara); “L’entraînement des forces spéciales combinées Turquie-Algérie” a été réalisé afin de développer l’amitié et l’interopérabilité et de partager l’expérience mutuelle.