البطولة الإفريقية: تسعة ملاكمين جزائريين في النهائي

ينشط تسعة ملاكمين جزائريين، منهم ست سيدات، غدا السبت بمابوتو (الموزمبيق)، نهائيات البطولة الإفريقية للملاكمة ( رجال وسيدات)، بعد ستة أيام من المنافسة.

ويتعلق الأمر، بثلاثة ملاكمين عند الرجال وست سيدات، نجحوا في الوصول إلى الدور النهائي للموعد الإفريقي، عقب منازلات قوية، تميزت ببروز ملاكمي عدد من البلدان، على غرار الموزمبيق، منظمة الحدث الرياضي.

فيما يلي منازلات النهائيات:

سيدات:

-48 كلغ : منصوري فتيحة ( الجزائر)- تيمبو مارغريت ( زامبيا)

-50 كلغ: رميساء بوعلام ( الجزائر) رباب شدار ( المغرب)

-52 كلغ: ران لور نغون ( الكاميرون)- اورنيلا هافيا ريمانا ( بورندي)

-54 كلغ: فاطمة الزهراء حجلة ( الجزائر)هاغنيغات - جو سارة ( السيشل)

57 كلغ: كينوسي سادي ( بتسوانا)- ساكوبي مارسيلاط ( الكونغو)

60 كلغ: رادي شيماء ( المغرب)- نكاندي فليستار (زامبيا)

-63 كلغ: ايمان خليف ( الجزائر)- كاسيمانغ ارتوا فرانسيناح ( بتسوانا)

-66 كلغ: اشراق شايب ( الجزائر)- غومازموريريا ايفانوسا ( الراس الاخضر)

-75 كلغ: جوه بناني ( الجزائر)- غراهام رادي ادوسيندا ( الموزمبيق)

+81 كلغ: انديغو ادهيمابو ( كينيا)- ماردي خديجة ( المغرب)

رجال:

-48 كلغ : وانغ مارسيال ( الكاميرون)- اسيفو نورالدين ( الموزمبيق)

-51 كلغ :مورتجي سعيد ( المغرب)- شينيامبا باتريك ( زامبيا)

-54 كلغ: ماتيكينكا تيسيتسو ( جنوب افريقيا)- مولوانتوا جورج ( بتسوانا)

-57 كلغ: ويرمي سامويل نجو ( كينيا)- سيغوغ ارماندو ( الموزمبيق)

-60 كلغ: اوكت نيكولا اوكونغو ( كينيا) - شيلاطا اندروي ( زامبيا)

-63 كلغ : عبد لي يحي ( الجزائر)-كولن لويس ريشارنو ( جزر موريس)

-67 كلغ: ايت بكة يوغرطة ( الجزائر)- نغومالي بارتيك ( الكاميرون)

-71 كلغ : حمزة البرباري ( المغرب)- كلار ميرفن ( جزر موريس)

- 75 كلغ: قارومي ادريس ( المغرب)- تسهاما دافيد ( الكونغو)

-80 كلغ: بيتر بيتا ( الكونغو)- محمد اساغير ( المغرب)

- 86 كلغ: نتوسينغاه ارونا ( الكاميرون)- قبريال البينو جيليو ( الموزمبيق)

-92 ديمونتو شابيتو ( الكونغو) - بول دوناتيان كوند (الكاميرون

+92 كلغ: قاضي مراد ( الجزائر) رازق مصطفى حفيز ( مصر).