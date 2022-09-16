نيجيريا تنهي الجدل بشأن مسار أنبوب الغاز نحو أوروبا

قال وزير الطاقة النيجيري تيمبر سيلفا، أنه “خلال عامين ستكون نيجيريا قادرة على البدء بعمليات الإنشاء للأنبوب الممتد من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر، والذي يسمى الخط العابر للصحراء الإفريقية".

أما بالنسبة لخط أنبوب الغاز المار عبر المغرب، يضيف سيلفا "أنه مازال في مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية".

وتابع الدبلوماسي النيجيري، قائلا "نحن نركز خلال هذا العقد على تطوير موارد الغاز والكثير منه سيتجه إلى أوروبا، فنحن نبني خطاً للغاز يمتد حتى أوروبا عبر الجزائر، ونحن في شراكة مع الجزائر لبناء خط غاز سينقل غازنا مباشرة إلى أوروبا".