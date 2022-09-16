منظمة مغربية تقاضي دبلوماسيين إسرائيليين بتهمة التحرش الجنسي

تقدمت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، غير الحكومية بشكاوى ضد ثلاثة دبلوماسيين إسرائيليين بالرباط لاتهامهم بالتحرش الجنسي بالنساء المغربيات.

عزيز غالي، رئيس المنظمة، التي تعتبر أكبر كيان حقوقي في المغرب، قال للصحفيين إن هذه الشكوى “تأتي في ظل صمت الحكومة تجاه الاتهامات الموجهة للدبلوماسيين الإسرائيليين” العاملين في بعثة الاحتلال في البلاد.

وأوضح غالي أنه “بعد صمت الحكومة اختارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقديم شكوى إلى النيابة العامة المغربية لتطلب منها فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة واتخاذ الإجراءات”.

وبحسب الحقوقي المغربي، فإن “أربعة موظفات مغاربة تعرضوا للتحرش الجنسي من قبل ثلاثة مسؤولين صهاينة”، وهو ما اعتبره “جريمة ترقى إلى الاتجار بالبشر” هذا، ولم يذكر غالي أسماء الضحايا أو الدبلوماسيين المتورطين، في هذا التحرش الجنسي.