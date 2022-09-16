بوتين يتحدث عن مستجدات الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده "لا تستعجل" إنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا، مهددا بشن ضربات على البنية التحتية الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الروسي، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تستعجل إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا أن استراتيجية القوات الروسية لم تتبدل وهي تواصل السيطرة على أراض. وقال بوتين في مؤتمر صحافي في سمرقند خلال حضوره قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان إن "عملياتنا الهجومية في دونباس لا تتوقف، إنها تتقدم بوتيرة بطيئة (...) خطة (العمليات) لا تستدعي تغييرا (...) لسنا مستعجلين"، مؤكدا أن "الجيش الروسي يحتل مزيدا من الأراضي الإضافية".

وكرر أن العمليات مستمرة رغم الهجمات المضادة التي يشنها الجيش الأوكراني في شمال شرق البلاد وجنوبها. وقال "أعلنت سلطات كييف أنها بدأت هجوما مضادا كثيفا. سنرى كيف سينتهي".

واتهم الرئيس الروسي القوات الأوكرانية بمحاولة القيام بـ"أفعال إرهابية" وإلحاق أضرار بالبنى التحتية المدنية الروسية، وقال "ما زلنا نمارس ضبط النفس بالنسبة إلى ردنا على ذلك، حتى الآن". وأوضح أن "القوات الروسية شنت أخيراً سلسلة ضربات كبيرة. فلنقل إنها ضربات تحذيرية. ولكن إذا استمر الوضع يتطور على هذا النحو فإن ردنا سيكون أكثر حدة".

وأشاد الرئيس الروسي بوتين اليوم الجمعة بجهود نظيره التركي رجب طيب أردوغان لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه قال إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غير مستعد لإجراء محادثات سلام. وفي كلمة خلال قمة منظمة شنغهاي، قال بوتين إن أردوغان كان يقترح دائما عقد اجتماعات مع زيلينسكي- وإن كان لم يفعل ذلك هذه المرة خلال الاجتماع في سمرقند- وأن الرئيس التركي قدم "مساهمة كبيرة" في محاولات إنهاء النزاع.