''المعارضة في الجزائر من أقوى المعارضات في العالم"

ذكر رئيس حزب "الفجر الجديد" ، الطاهر بن بعيبش، اليوم، ان المعارضة السياسية في الجزائر من أقوى المعارضات في العالم، حتى في اعتى الديمقراطيات، مضيفا ان من يلوم المعارضة، عليه ان يدرك ان هذه الاخيرة ليست ميليشيات مسلحة.

وافاد بن بعيبش ، خلال افتتاح المؤتمر الثاني للحزب وتزكيته رئيسا لعهدة اخرى على رأس الحزب، انه هذا الأخير ظل ثابتا طيلة عشر سنوات منذ تأسيسه ، ونبه السلطة سابقا بأنها اتخذت الاتجاه المعاكس، وصارت مستعدة للتخلي عن السيادة مقابل البقاء ، مما فتح المجال امام المتطفلين للعبث المال العام.

وشارك في المؤتمر 415 مندوب وتابع السياسي، بان المعارضة كانت دائما بالمرصاد لكل الانحرافات وكانت سباقة لتقديم الرؤية الصائبة، وطرح البدائل. وتأسف المتحدث من ان السلطة رفضت الحوار مع المعارضة وارى بانها خصما وربما مستوردة، بينما يؤكد الدستور بانها جزء من مؤسسات الدولة. من 45 ولاية، في انتظار انتخاب مجلس وطني ثم تزكية رئيسا للحزب.