''المعارضة في الجزائر من أقوى المعارضات في العالم"

ذكر رئيس حزب "الفجر الجديد" ، الطاهر بن بعيبش، اليوم، ان المعارضة السياسية في الجزائر من أقوى المعارضات في العالم، حتى في اعتى الديمقراطيات، مضيفا ان من يلوم المعارضة، عليه ان يدرك ان هذه الاخيرة ليست ميليشيات مسلحة.
وافاد بن بعيبش ، خلال افتتاح المؤتمر الثاني للحزب وتزكيته رئيسا لعهدة اخرى على رأس الحزب، انه هذا الأخير ظل ثابتا طيلة عشر سنوات منذ تأسيسه ، ونبه السلطة سابقا بأنها اتخذت الاتجاه المعاكس، وصارت مستعدة للتخلي عن السيادة مقابل البقاء ، مما فتح المجال امام المتطفلين للعبث المال العام.
وشارك في المؤتمر 415 مندوب وتابع السياسي، بان المعارضة كانت دائما بالمرصاد لكل الانحرافات وكانت سباقة لتقديم الرؤية الصائبة، وطرح البدائل. وتأسف المتحدث من ان السلطة رفضت الحوار مع المعارضة وارى بانها خصما وربما مستوردة، بينما يؤكد الدستور بانها جزء من مؤسسات الدولة. من 45 ولاية، في انتظار انتخاب مجلس وطني ثم تزكية رئيسا للحزب.