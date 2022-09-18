النقابة الوطنية للقضاة تقاطع الاجتماع السنوي للإتحاد الدولي للقضاة

اعلنت النقابة الوطنية للقضاة مقاطعة الاجتماع السنوي لإتحاد الدولي للقضاة المزمع تنظيمه بتل أبيب في الأراضي المحتلة.

و جاء في بيان للنقابة " على إثر الدعوة الموجهة إلى النقابة الوطنية للقضاة من قبل الإتحاد الدولي للقضاة، لتعيين ممثليها للمشاركة في الاجتماع السنوي، المزمع تنظيمه بتل أبيب في الأراضي المحتلة - في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر من السنة الجارية، تم بصفة رسمية ابلاغ رئيس الاتحاد والمجموعة الافريقية لنقابات القضاة بمقاطعتنا لهذا الحدث، وذلك إيمانا منا بمبادئ العدالة وحقوق الانسان، وانسجاما مع الموقف الرسمي والشعبي للجزائر من القضية الفلسطنية، وتضامنا منا مع الشعب الفلسطيني المضطهد''.