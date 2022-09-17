بلماضي يكشف عن خياراته تحسبا لوديتي نيجيريا وغينيا

أعلن اليوم السبت، الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المدعوين للمعسكر الإعدادي لـ "الخضر" بالمركز التقني لسيدي موسى تحسبا لوديتي غينيا ونيجيريا يومي الثالث والعشرين والسابع والعشرين من سبتمبر الجاري، بملعب ميلود هدفي بوهران.

وعرفت القائمة غياب الحارس رايس وهاب مبولحي وبغداد بونجاح وجمال بلعمري ويانيس حماش وبلال عمراني ورياض بن عياد.

وفي السياق ذاته وجه بلماضي الدعوة مرة أخرى للحارس ألكسندر أوكيجة وأندي ديلور بعدما طوى الثنائي الخلاف الذي كان قائما بينهما، ولأول مرة يتواجد حسام ميريزق لاعب شباب بلوزداد ضمن القائمة، فيما عاد بن طالب بعد غياب طويل.

وجاءت القائمة كالتالي: