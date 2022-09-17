الطبوبي يحيي الرئيس تبون

أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حريص على استقرار تونس وملتزم بالوقوف مع تونس.

وقال الطبوبي في برنامج تلفزيوني " أحيي الرئيس تبون، هو يحب تونس وبيننا مصاهرة، وهو حريص على استقرار تونس التي هي ظهر للجزائر كما الجزائر ظهر لتونس، ولقائي الرئيس تبون في زيارتي السابقة (في جويلية)، في الجزائر كان من باب الاعتراف بالدور التاريخي وما قدمته الحركة الوطنية ".

وعاد الطبوبي إلى ذلك اللقاء، وقال " تلك الزيارة توضع في إطارها، وهو العيد الوطني للجزائر، الناس تنسى بأنه في معركة التحرر الوطني، مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين كان في مقر اتحاد الشغل بساحة محمد علي وسط العاصمة تونس، ومقر جبهة التحرير الجزائرية كان في مقر الاتحاد، ولذلك سؤال لدى الأوساط العمالية أو المنظمة النقابية أو السلطة السياسية في الجزائر، تعرف مكانة الاتحاد التونسي للشغل في تونس".

واعتبر أمين عام الاتحاد التونسي للشغل أن يكون لقاءه الرئيس تبون، خلال مشاركته في الجزائر في احتفالات ذكرى استقلال الجزائر في الخامس جويلية الماضي، ضمن مسعى وساطة بينه وبين الرئيس قيس سعيد وقال "لم تكن وساطة، الرئيس الجزائري مشكور استقبلن، وأكد أنه يقف مع تونس، واتخذ بعض الخطوات مثل فتح الحدود وتأجيل سداد مستحقات الغاز لمدة العام، كما أكد حرصه على استقرار تونس، وأنه إذا كانت هناك أزمة بين الدولة واتحاد الشغل، فهذا قد يعمق الأزمة، لذلك هو يرى أن الاتحاد يجب أن يكون نقطة توازن، وألا يتم صب الزيت على النار".

وأكد الطبوبي أنه زار الجزائر قبل يومين للمشاركة في مؤتمر النقابات العربية الذي يعقد في وهران، لإلقاء كلمة قبل عودته مباشرة إلى تونس.