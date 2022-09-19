مقتل خمسة جنود سوريين في عدوان للكيان على مطار دمشق

أعلن مصدر عسكري، اليوم السبت، مقتل خمسة عسكريين سوريين إثر عدوان صهيوني وقع في حوالي الساعة 45 :00 من فجر اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر، قوله إن "العدو الصهيوني نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

وتابع المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام محلية في دمشق، منتصف ليل الجمعة، إن أصوات انفجارات سمعت بوضوح في محيط العاصمة دمشق.

وأوضحت أن أصوات الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان صهيوني حاول استهداف بعض النقاط في محيط العاصمة من الجهة الجنوبية الغربية.

وصرح مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، بأن صواريخ الدفاع الجوي السوري اعترضت صواريخ معادية قادمة من أجواء الأراضي المحتلة جنوب غربي سوريا، وأضاف المصدر أن الصواريخ المعادية أطلقتها طائرات الاحتلال من أجواء أراضي الجولان المحتل.

وبحسب المصدر ذاته، فإن "الفرق الهندسية توجهت إلى المواقع التي استهدفها العدوان لتقييم الأضرار تمهيدا للإعلان عنها فور اكتمال ذلك".