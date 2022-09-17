مجلس الأمة يشارك في الاجتماع التشاوري لرابطة مجالس الشيوخ

سيشارك مجلس الأمة في الاجتماع التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي تنظمه الرابطة بالتعاون مع برلمان جمهورية بورندي، وذلك يومي 19 و20 سبتمبر بمدينة بوجمبورا.

وحسب بيان لمجلس الأمة، فإن الوفد البرلماني يتشكل من عمر دادي عدون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج. كمال خليفاتي، عضو مجلس الأمة، مقرر لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج.

وعبد الجليل بن جراد، عضو مجلس الأمة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج. ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة موضوعين، آثار وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العربي-الإفريقي. والاستجابة الحكومية في سبيل مواجهتها. الحرب الروسية-الأوكرانية، وآثارها على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء.