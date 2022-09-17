هذه أبرز تغييرات بلماضي على تعداد "الخضر"

عرفت قائمة الأربعة والعشرين لاعبا، الذين تم استدعاؤهم من قبل مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي تحسبا لوديتي غينيا ونيجيريا يومي الثالث والعشرين والسابع والعشرين من سبتمبر الجاري بملعب ميلود هدفي بوهران عدة تغييرات على مستوى الخطوط الثلاثة.

إبعاد منطقي لمبولحي وأحقية لزغبة ومانديرا

البداية بحراسة المرمى، حيث استغنى المدرب بلماضي في هذا المعسكر الإعدادي عن الرايس وهاب مبولحي وهو قرار صائب بالنظر لنقص المنافسة التي يعاني منها وهو المنضم قبل أيام قليلة إلى نادي القادسية الناشط ضمن دور الدرجة الثانية السعودية.

وإذا كان استبعاد مبولحي راجع لعدم الجاهزية، فإن زميله أنطوني مانديرا يتواجد في فورمة عالية إذ يلعب كأساسي مع فريقه كون الفرنسي منذ بداية الموسم ونال جائزة أفضل لاعب في الشهر لأكثر من مرة وازدادت شعبيته مع مرور الجولات نظرا لما يقدمه في كل مباراة.

أما مصطفى زغبة، فقد استحق هو الآخر أحقيته بالتواجد ضمن القائمة، لشروعه منذ مدة طويلة في تحضيرات نادييه ضمك السعودي وكالعادة يعّد ابن المسيلة صمام الأمام لزملائه.

وبالرغم من سقوط ناديه إلى الدرجة الثانية وبدايته الصعبة مع ماتز بسبب العقوبات المفروضة عليه من قبل لجنة الانضباط، عاد ألكسندر أوكيجة إلى صفوف "الخضر" مجددا وهو الغائب عنهم منذ المواجهة المزدوجة أمام الكاميرون التي فشل فيها " المحاربون" في التأهل لكأس العالم بقطر 2022.

بلعمري غائب وزدادكة يكسب الثقة

خط الدفاع لم يسجل تغييرات كثيرة، سوى غياب جمال بلعمري لاعب الخليج السعودي وتواجد حكيم زدادكة لاعب ليل الفرنسي الذي حقق بداية موفقة مع ناديه الجديد الفرنسي، وحافظ الطاقم الفني على أبرز عناصره، الذين اعتادوا اللعب سويا في مختلف المباريات، في صورة بدران وماندي وبن سبعيني وبن عيادة وتوغاي وتوبة وعطال الذي عانى كثيرا من الإصابات وعاد قبل أيام قليلة للتدريبات مع زملائه في نيس.

الأولى لميريزاق وبن طالب يعود مجددا

لأول مرة يحظي بطل العرب مع المنتخب الجزائري، متوسط ميدان شباب بلوزداد حسام ميريزاق بدعوة بلماضي، وسيلعب برفقة إسماعيل بن ناصر ورامز زروقي وهشام بوداوي وآدم زرﭭان ونبيل بن طالب العائد بعد غياب طويل، في وقت سقطت فيه أسماء عدة من حسابات بطل إفريقيا 2019.

ديلور يفتح صفحة جديدة مع" الخضر"

بالرغم من بدايته الصعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ناديه مانشستر سيتي، عاد محرز إلى المنتخب بعدما غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة التي لعبها "الخضر" بداعي الإصابة، وسط جدل وسخط من عشاق المنتخب.

كما ضمن آدم وناس ويوسف بلايلي وبلال براهيمي وإسلام سليماني وأمين عمورة مكانا لهم في قائمة بلماضي أما عودة ديلور فهي تحصيل حاصل ونهاية خلاف باعتذار قدمه " الغجري " للجمهور الجزائري وبدا متحمسا لفتح صفحة جديدة مع " المحاربين".

ويغيب عن المعسكر الإعدادي كل من: سعيد بن رحمة وهاريس بلقلبلة وسفيان بن دبكة وجمال بلعمري وفريد بولاية وإسحاق بلفوضيل وبغداد بونجاح ومحمد بن يطو وياسين براهيمي وسفيان فغولي ورياض بن عياد ويانيس حماش وبلال عمراني وعبد القهار قادري ورشيد غزال وسفيان فغولي.

والملفت للانتباه كذلك هو خلو قائمة بلماضي من الأسماء التي كانت مرشحة للالتحاق بصفوف المنتخب لأول مرة كياسين عدلي وحسام عوار وآيت نوري ومايكل أوليز وغيرهم.

يذكر أن بلماضي سيعقد غدا ندوة صحفية بالمركز التقني لسيدي موسى بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا للحديث عن خياراته المتعلقة بالمباراتين.