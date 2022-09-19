أزيد من مليون و700 ألف طالب يلتحقون بمقاعد الجامعات اليوم

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري اليوم على افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2022-2023 من ولاية معسكر.

والتحق اليوم أزيد من مليون و700 ألف طالب جامعي بمقاعد الدراسة عبر مختلف جامعات الوطن، وما يميز الدخول الجامعي الجديد توظيف 2200 أستاذ جامعي جديد وتوفير أزيد من 45 ألف مقعد بيداغوجي جديد و20 ألف و500 سرير جديد.

وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنجاح الدخول الجامعي الجديد في ظل المعطيات الصحية بعد استقرار الوضع الوبائي الذي فرض تطبيق بروتوكول صارم داخل المؤسسات الجامعية والمدارس العليا.

كما تستشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلوغ 3 ملايين طالب جامعي آفاق سنة 2030 بالنظر لعدد الناجحين في شهادة البكالوريا سنويا.