بلعابد: دفع تكاليف الكتب المدرسية بالبطاقة الذهبية

أشرف، اليوم السبت، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد على إطلاق المنصة الإلكترونية لبيع الكتاب المدرسي.

وقال بلعابد، في كلمة له خلال إشرافه على إطلاق المنصة الإلكترونية أنه تطبيقا لبرنامج الحكومة، تم التكفل بعدة إجراءات، من بينها التخفيف من ثقل المحفظة لتلاميذ الابتدائي، من خلال توفير نسخة ثانية من الكتاب والاحتفاظ به على مستوى المدارس، وكذلك تجهيز عدة مؤسسات تربوية بالألواح الإلكترونية.

وكشف بلعابد، إنه تم صبيحة اليوم، إمضاء اتفاقية بين الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وبريد الجزائر يخص الدفع الإلكتروني لتكاليف الكتب المدرسية، والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من الدخول المدرسي المقبل في 21 سبتمبر. وأوضح الوزير أنه بإمكان كل أولياء التلاميذ المنخرطين عبر فضاء الأولياء الذي ينخرط فيه حاليا أكثر من مليون ولي، استعمال الدفع عن بعد الربط البيني بين الأرضية الرقمية لوزارة التربية وبريد الجزائر، حيث يمكن عبر البطاقة الذهبية دفع مستحقات الكتب عن بعد وهو ما سييسر العملية على الأولياء وعلى العمال وكذلك تخفيف الضغط عن المؤسسات التربوية.