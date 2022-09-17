الرئيس تبون يعزي في وفاة الفنانة فريدة صابونجي

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه إلى عائلة المرحومة الممثلة القديرة فريدة صابونجي التي وفاتها المنية اليوم السبت عن عمر ناهز 92 عاما.

وجاء في رسالة التعزية " تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الفنانة المرحومة فريدة صابونجي". وأضاف: "وبهذا المصاب الجلل نودع اسما لامعا من كبار الفنانين الجزائريين، فلقد نالت رفقة ثلة من الفنانين التقدير والاحترام من خلال ما قدمته من أعمال مسرحية وسينمائية راقية وكانت بذلك مثالا لأجيال من الفنانين".

وتابع: "وإذ نسلم بقضاء الله وقدره أتوجه لأهل الفقيدة والأسرة الفنية بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلا الله تعالى أن يتغمدها برحمته ويسكنها الفردوس الأعلى ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان. عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم".

هذا وقدمت وزيرة الثقافة والفنون، "صورية مولوجي" تعازيها إلى عائلة الفقيدة وللأسرة الثقافية والفنية كافة، داعية الله سبحانه وتعالى، أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه وأن يُلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.