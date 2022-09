Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, a présidé aujourd’hui depuis la wilaya de Mascara l’ouverture de la nouvelle année universitaire 2022-2023, qui comptera plus d’un million 700 000 étudiants.

Cette nouvelle rentrée se caractérise par le recrutement de 2200 nouveaux professeurs d’université et l’ajout de plus de 45000 nouveaux sièges pédagogiques et 20500 nouveaux lits.