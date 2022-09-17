وناس يعلّق على استدعائه لصفوف "الخضر"

أعرب الدولي الجزائري آدم وناس لاعب نادي " ليل " الناشط ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الفرنسية عن سعادته للعودة مجددا إلى صفوف "الخضر"، تحسبا لوديتي غينيا ونيجيريا.

وكتب اليوم وناس عبر صفحته الرسمية على " تويتر": "دائما فخور باستدعائي للمنتخب الوطني".

يذكر أن وناس كان حاضرا خلال نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة مع المنتخب، لكنه لم يشارك بسبب المرض ليغيب بعدها عن المواجهة المزدوجة أمام الكاميرون ويعود خلال المعسكر الأخير الذي تخللته مواجهتان لحساب تصفيات أمم إفريقيا بكوت ديفوار أمام أوغندا وتنزانيا وودية إيران بالدوحة.