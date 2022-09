Belabed; les parents d'élèves pourront pour acheter les manuels en ligne

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a présidé, ce samed, le lancement de la plateforme en ligne pour la vente de manuels scolaires.

Belabed a déclaré que, conformément au programme du gouvernement, plusieurs mesures avaient été prises, y compris la réduction du poids du cartable pour les élèves du primaire, en fournissant et en conservant un deuxième exemplaire du livre au niveau de l’école, ainsi que l’équipement de plusieurs établissements d’enseignement de tablettes.

Le ministre a indiqué qu’un accord avait été signé entre l’Office national des publications scolaires et la Poste d’Alger concernant le paiement électronique du coût des manuels, qui entrera en vigueur à partir de la prochaine entrée scolaire le 21 septembre, expliquant que tous les parents d’élèves inscrits sur la plateforme qui compte actuellement plus d’un million de membres, pourront utiliser le paiement en ligne ce qui faciliterait le les choses pour les parents et les établissements scolaires.