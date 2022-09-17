شباب بلوزداد في مهمة كسب ورقة التأهل

يبحث سهرة اليوم السبت، نادي شباب بلوزداد بداية من الساعة السابعة والنصف عن تدارك تعادله الأول خارج الديار في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا، حيث يستقبل" السياربي" على أرضية ميدان الثامن ماي 1945 ضيفه بو رانجرز من سيراليون وهما المتعادلان سلبا خلال مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول.

ويملك ممثل الكرة الجزائرية حظوظا كبيرة لتجاوز عقبة ضيفه الذي يبدو عنيدا و و قف النّد للنّد مع بطل الدوري الجزائري.

وعن لقاء الذهاب، كان المدرب التونسي لشباب بلوزداد نبيل الكوكي قد أكّد أن فريقه ضيع الفوز بعد إهداره لعدة فرص سانحة للتسجيل ما يجعل عناصره عازمة على بذل كل المجهودات من أجل التعويض في مقابلة اليوم ولا خيار لزملاء الحارس قندوز سوى الفوز من أجل مواصلة المغامرة القارية بثبات.

من جهته، أكّد رئيس الفريق محمد بن الحاج الذي يثق ثقة كاملة في قدرة فريقه على الذهاب بعيدا في المنافسة الإفريقية لأن هدف الشباب هذا الموسم هو البطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا خاصة وانّ الإدارة دعمت الفريق بعناصر جديدة قادرة على إعطاء الإضافة المرجوة منها وأنها كلفت خزينة النادي غلاف مالي كبير.

يذكر أنه في حالة التأهل،سيواجه فريق شباب بلوزداد في الدور التمهيدي الثاني الفائز من المواجهة المزدوجة بين نادي مونغومو من غينيا الإستوائية ونادي جوليبا المالي.