Une délégation du "Hamas" en visite officielle en Algérie

Le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a déclaré que le mouvement avait reçu une invitation officielle à se rendre en Algérie pour discuter des moyens de faire du dialogue national palestinien un succès.

Dans une déclaration de samedi, Barhoum a expliqué : "La direction du Hamas a reçu une invitation officielle à rendre visite à une délégation de la direction du mouvement à Alger pour discuter des moyens de faire que le dialogue national palestinien aboutisse à une réconciliation et organiser lles affaires internes palestiniennes".

La délégation sera dirigée par Khalil Al-Hayya, chef du Bureau des relations arabes et islamiques, et sera composé de membres du bureau politique, Maher Salah et Houssam Badran, ainsi que de Mohamed Othmane représentant du Hamas en Algérie.