تربية: امتحان جديد في الابتدائي

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، عن تنظيم بداية من السنة الدراسية الجارية (2022-2023) امتحان لتقييم مكتسبات التلميذ في نهاية المرحلة الابتدائية، وذلك بدون احتساب نتائجه في معدل الانتقال إلى الطور المتوسط.

وأوضح بلعابد، في تصريح صحفي على هامش تنظيم اجتماع اللجنة المكلفة بتحضير هذا الامتحان أنه "تم اليوم وضع اللمسات الأخيرة والتحضيرات المتعلقة، باعتماد امتحان لتقييم مكتسبات التلميذ في نهاية المرحلة الابتدائية، الذي سيشرع في تنظيمه بداية من السنة الدراسة الجارية (2022-2023)".

وأبرز الوزير أن هذا الامتحان الذي "لا تحتسب نتائجه في معدل العام للانتقال إلى الطور المتوسط"، يهدف إلى "تشخيص النقائص التي قد يعاني منها أبناءنا في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي" وهو الشأن الذي سيمكن --يضيف ذات المسؤول-- من "ضمان معالجة بيداغوجية محكمة ترمي إلى إعطاء التلاميذ فرص للنجاح في مسارهم الدراسي لاسيما بعد تصحيح الاختلالات التي يظهرها هذا الامتحان التقييمي للمكتسبات في نهاية الطور الابتدائية".

كما ذكر بلعابد، أن "هذا الامتحان التقييمي للمكتسبات سيحل محل امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي الذي تم التخلي عنه منذ السنة الدراسية المنصرمة "، مشيرا إلى أن " قرار التخلي جاء عقب دراسة معمقة أثبتت عدم وجود جدوى بيداغوجية منه، فضلا على تسجيل ضغوطات نفسية كانت تحيط بالتلاميذ خلال هذا الامتحان".