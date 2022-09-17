ملاكمات الجزائر يواصلن حصد الذهب

أحرز المنتخب الوطني الجزائري للملاكمة سيدات، ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث فضيات، عقب نهائيات البطولة الإفريقية للملاكمة (رجال وسيدات) الجارية بمابوتو الموزمبيقية.

والذهبيات من انجاز كل من : رمسية بوعلام (-50 كلغ)، إيمان خليف (-63 كلغ) وإشراق شايب (-66 كلغ)، في الوقت الذي افتكت مواطنتهن، فتيحة منصوري (-48 كلغ)، فاطمة الزهراء حجلة (-54 كلغ) وجوهر بنان (-75 كلغ) فضية لكل واحدة .

وتوجت رمسية بوعلام باللقب الإفريقي، عقب فوزها على المغربية رابح شدار (3-0) بينما تغلبت إيمان خليف وإشراق شايب تواليا على البوتسوانية كاسيمانغ ارتوا فرانسيناح وغومازموريريا ايفانوسا من الرأس الاخضر بالنقاط .

وبالنسبة للميداليات الفضية الجزائرية الثلاث، فقد عادت إلى فتيحة منصوري عقب خسارتها في النهائي أمام الزامبية تيمبو مارغريت وفاطمة الزهراء حجلة (-54 كلغ) وجوهر بنان ( -75 كلغ) تواليا أمام كل الموزمبيقية غراهام رادي ادوسيندا والسيشلية هغنيهات - جو سارة.