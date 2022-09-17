البرهان يؤكد مشاركته في قمة الجزائر

استقبل اليوم السبت بالخرطوم، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من طرف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حيث سلمه رسالة الدعوة التي وجهها له رئيس الجمهورية، للمشاركة في أشغال القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل، حسب ما أفاد بيان لوزارة التجارة.

وجاء في البيان: "بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، استقبل اليوم بالخرطوم وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق من طرف رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الشقيقة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حيث سلمه رسالة الدعوة التي وجهها إليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمشاركة في أشغال الدورة العادية (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر المقبل".

وبهذه المناسبة، يضيف البيان، نقل الوزير "التحيات الأخوية للسيد رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، كما أكد استعداد الجزائر لاحتضان القمة العربية المقبلة في أحسن الظروف وجعلها موعدا لرص الصف العربي ولتعزيز العمل العربي المشترك"، معربا في هذا الصدد عن "تطلع السيد رئيس الجمهورية إلى مشاركة فعالة لجمهورية السودان الشقيقة".

ومن جانبه، كلف الرئيس الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، كمال رزيق بتبليغ أصدق تحياته الأخوية إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيدا "بعمق وشائج الأخوة بين الشعبين الجزائري والسوداني، كما أكد مشاركته الشخصية في قمة الجزائر وحرص بلاده للعمل على إنجاح هذا الموعد العربي الهام".

وذكر البيان أن هذا اللقاء الذي حضره وزير الخارجية المكلف لجمهورية السودان، علي الصادق علي، سمح "بالتأكيد على الأهمية التي يوليها الطرفان لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين الشقيقين".