La défunte artiste et comédienne algérienne Farida Saboundji décédée aujourd’hui a été inhumée au cimetière d’El Alia à Alger en présence de personnalités politique et des artistes.

l’enterrement de Saboundji s’est déroulé en présence du conseiller auprès de la présidence de la République chargé des affaires étrangères Abdelhafid Allahoum, du ministre des moudjahiddine et ayant droit El Aïd Rebika et le représentant de la ministre de la culture Missoum Laaroussi ainsi que plusieurs artistes.