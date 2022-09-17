"السنافر" و"سوسطارة" يواصلان بالعلامة الكاملة

واصل اتحاد الجزائر وشباب قسنطينة بدايتهما القوية في الرابطة المحترفة الأولى، بعدما حققا مساء اليوم فوزهما الرابع على التوالي.

وعاد اتحاد الجزائر بفوز مثير من مدينة شلغوم العيد على حساب الهلال المحلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار الجولة الرابعة من البطولة، تقدم محيوص للضيوف في الدقيقة 54 وعدل ليث النتيجة للمحليين في الدقيقة 81، غير أن أشبال المدرب المخضرم بوعلام شارف سجلوا هدفيف في آخر دقائق المواجهة عن طريق البديل باشا (د89) ورضواني (د90+4).

ويبقى العاصميون في الصدارة برصيد 12 نقطة، فيما يعاني هلال شلغوم العيد في المؤخرة برصيد نقطة وحيدة.

بدوره يواصل شباب قسنطينة دون خطأ محققا العلامة الكاملة منذ بداية الموسم تحت قيادة المدرب خير الدين ماضوي الذي كاد أن يغادر العارضة الفنية خلال الميركاتو الصيفي.

وعرف "السنافر" كيف يتفاوضون مع تنقل صعب إلى العاصمة لمواجهة نادي بارادو بملعب الدار البيضاء، مكتفين بهدف وحيد عن طريق وليد عرجي (د67) غير أنه كان كافيا للعودة بالنقاط الثلاث على مدينة الجسور المعلقة.

وبهذا يتصدر شباب قسنطينة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن اتحاد الجزائر بعد تساوي الثنائي بـ12 نقطة لكل منهما، مستغلين انشغال الشريك الثالث في الريادة شباب بلوزداد بالمنافسة الإفريقية.