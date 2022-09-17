هدف جميل لبن سبعيني في "البندسليغا" (فيديو)

رفع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عداده التهديفي في الدوري الألماني إلى هدفين منذ انطلاق الموسم الحالي.

وساهم المدافع الأيسر في الفوز الكبير الذي حققه نادي بوروسيا مونشنغلادباخ على نظيره لايبزيغ بنتيجة 3-0 في إطار الجولة السابعة من الدوري الألماني.

وسجل ابن مدينة قسنطينة الهدف الثاني في الدقيقة 53 بطريقة جميلة، بعدما استقبال الكرة بالصدر في منطقة الجزاء قبل أن يرفعها بلمسة فنية فوق حارس المنافس لتستقر بعدها في الشباك.

وحقق زملاء بن سبعيني بداية موفقة عكس الموسم الماضي، محتلين المركز السادس برصيد 12 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر بوروسيا دورتموند.

وتعتبر هذه المقابلة الأخيرة لبن سبعيني قبل الالتحاق بتربص "الخضر" هذا الإثنين، وذلك تحسبا لمواجهتي غينيا ونيجيريا الوديتين.