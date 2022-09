L’international algérien Ramy Bensebaini a augmenté son score de buts au championnat allemand en inscrivant son deuxième but dans cette saison.

Après un corner repoussé, Lars Stindl a cuisiné un caviar pour Ramy Bensebaini, qui a fait son numéro en enchaînant un contrôle de la poitrine parfait et un petit piqué astucieux pour battre Gulacsi de près (3-0, 53e). En gestion et en toute sérénité, Gladbach aurait même pu voir Hofmann s'offrir un triplé en fin de partie.